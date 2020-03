I dodici candidati al Premio Strega 2020

La votazione per i cinque finalisti il 9 giugno. Il 2 luglio il vincitore

Il Premio Strega – promosso da Fondazione Maria e Goffredo Bellonci e Liquore Strega con il contributo della Camera di Commercio di Roma e in collaborazione con BPER Banca e con Ibs.it, sponsor tecnico – annuncia la selezione dei dodici candidati alla LXXIV edizione.

Il Comitato direttivo del Premio si è riunito in videoconferenza per scegliere i candidati tra i cinquantaquattro titoli di narrativa proposti quest’anno dagli Amici della domenica.

Questi i dodici libri selezionati:

1. Silvia Ballestra, La nuova stagione (Bompiani)

Proposto da Loredana Lipperini

2. Marta Barone, Città sommersa (Bompiani)

Proposto da Enrico Deaglio

3. Jonathan Bazzi, Febbre (Fandango Libri)

Proposto da Teresa Ciabatti

4. Gianrico Carofiglio, La misura del tempo (Einaudi)

Proposto da Sabino Cassese

5. Gian Arturo Ferrari, Ragazzo italiano (Feltrinelli)

Proposto da Margaret Mazzantini

6. Alessio Forgione, Giovanissimi (NN Editore)

Proposto da Lisa Ginzburg

7. Giuseppe Lupo, Breve storia del mio silenzio (Marsilio)

Proposto da Salvatore Silvano Nigro

8. Daniele Mencarelli, Tutto chiede salvezza (Mondadori)

Proposto da Maria Pia Ammirati

9. Valeria Parrella, Almarina (Einaudi)

Proposto da Nicola Lagioia

10. Remo Rapino, Vita, morte e miracoli di Bonfiglio Liborio (Minimum Fax)

Proposto da Maria Ida Gaeta

11. Sandro Veronesi, Il colibrì (La nave di Teseo)

Proposto dall’Accademia degli Scrausi

12. Gian Mario Villalta, L’apprendista (SEM)

Proposto da Franco Buffoni

I libri candidati saranno letti e votati da una giuria composta dai 400 Amici della domenica, ai quali si aggiungono 200 voti espressi da studiosi, traduttori e intellettuali italiani e stranieri selezionati da 20 Istituti italiani di cultura all’estero, 40 lettori forti selezionati da 20 librerie indipendenti distribuite in tutta Italia, 20 voti collettivi espressi da scuole, università e gruppi di lettura (tra cui 15 circoli costituiti presso le Biblioteche di Roma), per un totale di 660 aventi diritto.

La prima votazione, che selezionerà la cinquina dei finalisti, si terrà martedì 9 giugno presso la Camera di Commercio di Roma nella Sala del Tempio di Adriano a causa dei lavori di trasformazione della sede della Fondazione Bellonci in casa museo. Come da tradizione, invece, l’elezione del vincitore si svolgerà giovedì 2 luglio al Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia e in diretta su Rai 3.

Così Melania G. Mazzucco, presidente del Comitato direttivo, descrive la dozzina:

“Ci sono autori di grande levatura. Nomi molto amati dal pubblico e di grande esperienza, anche editoriale e professionale, con delle storie importanti. Però la sorpresa principale di questa dozzina è forse la qualità degli autori nuovi, che abbiamo letto – vogliamo sottolinearlo – con grande piacere e con grande sorpresa. Autori al primissimo libro o al secondo, con delle voci già perfettamente delineate, intonate, di grande spessore letterario e di grande tenuta nel costruire la narrazione. Scoprire tutto questo in un momento così difficile del nostro paese e poterlo valorizzare ci dà sinceramente un senso di speranza e di gioia.”