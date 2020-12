Italia verso la zona rossa a Natale per scongiurare terza ondata

Nel Comitato tecnico scientifico preoccupazione per i contatti durante le feste

Per scongiurare la terza ondata di contagi a gennaio, Italia verso la zona rossa a Natale, ma solo nei giorni festivi e prefestivi, e non una chiusura continuata dal 24 al 6 gennaio. Sembra questa la base delle misure che il governo Conte si appresta a varare, in vista delle feste di Natale e Capodanno per contenere la diffusione della pandemia del coronavirus. Il tutto paese Zona rossa ‘attiva’, quindi, alla vigilia di Natale, Natale e Santo Stefano, vigilia di Capodanno e primo gennaio. Stretta su 24, 25, 26 e domenica 27 dicembre. Poi ancora 31 dicembre e 1 gennaio. Più 2 e 3 gennaio, un sabato e una