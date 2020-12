Lavoro, nuovo Centro per l’Impiego ad Aprilia

Il Sindaco: “Plauso alla Regione. Finalmente ascoltate le nostre richieste”

“Enorme soddisfazione per una decisione che attendevamo da tempo”. Con queste parole il Sindaco di Aprilia Antonio Terra commenta la riorganizzazione dei centri per l’impiego varata nella giornata di ieri dall’amministrazione regionale. Le nuove disposizioni della Regione, infatti, prevedono la trasformazione dell’ufficio locale di Aprilia in Centro per l’Impiego.

“Ringrazio l’amministrazione regionale e l’Assessore al Lavoro Claudio Di Berardino – continua il primo cittadino – per aver ascoltato una richiesta importante che viene dal nostro territorio: quella di un deciso supporto nei confronti del mondo del lavoro per facilitare l’incontro tra domanda e offerta. La nuova organizzazione dei Centri per l’Impiego – che farà capo all’Agenzia Spazio Lavoro – prevede anche un sensibile potenziamento dell’organico, anche con l’inclusione di nuove professionalità. È chiaro che adesso le aspettative sono molte: la speranza è che questa nuova organizzazione dei Centri per l’Impiego riesca a soddisfare una criticità endemica come quella dell’incontro tra domanda e offerta di lavoro, sulla quale in passato non si è mai riusciti ad incidere con forza”.

Nella Provincia di Latina, oltre alla trasformazione da ufficio locale a Centro per l’Impiego delle strutture di Aprilia e Terracina – che si affiancano ai centri già operativi a Latina, Sezze, Cisterna di Latina, Fondi e Formia – è prevista l’istituzione di due nuovi uffici locali dell’Agenzia Spazio Lavoro a Priverno e a Minturno.

La riorganizzazione dei servizi dell’Agenzia si basa sull’istituzione di 5 hub provinciali con funzioni di coordinamento e supporto nell’erogazione di misure specialistiche, come l’accompagnamento al lavoro, l’incontro fra la domanda e l’offerta di lavoro e i servizi alle imprese (inclusa la gestione delle crisi aziendali).