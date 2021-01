Lazio zona arancione dal 17 gennaio, Rt sopra 1

Il Lazio in zona arancione da domenica 17 gennaio per contenere la diffusione del coronavirus. Lo ha annunciato l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato: “Il valore dell’indice Rt nel Lazio è superiore a 1, da domenica quindi saremo in zona arancione. E’ la prima volta che la Regione cambia colore, siamo sempre stati in giallo. Ci aspettano settimane difficili, c’è una situazione di cautela dove servono rigore e prudenza”, ha detto D’Amato, nel suo intervento all’Università Sapienza di Roma per la presentazione del nuovo direttore generale del Policlinico Umberto I.

Già la scorsa settimana il rischio di un cambio di colore, dopo aver resistito sempre in zona gialla, era stato sfiorato con un valore che si era fermato appena prima della soglia limite, ovvero a 0,98. Ma questa volta, con le rilevazioni ufficiali del ministero della Salute e dell’Istituto superiore di sanità il cambio di colore è certo.

Ieri su oltre 14 mila tamponi (+327) si sono registrati 1.816 casi positivi (+204), 47 decessi (+6) e +2.012 guariti.