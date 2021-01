Anzio, Maranesi insiste: “Azzeramento giunta e ritorno della Nolfi”

“Ho sollevato un problema politico-programmatico e tutt’oggi non ho visto un solo accenno di apertura al dialogo da parte delle forze politiche di maggioranza per la risoluzione di problematiche che ci portiamo dietro da troppo tempo.

Ripeto, si azzeri la giunta, ripartiamo dal quadro iniziale che gli elettori ci hanno consegnato, riuniamo i consiglieri comunali e assessori che sono stati eletti nelle elezioni amministrative del 2018 e che hanno consentito al Sindaco De Angelis e alla nostra coalizione di vincere al primo turno, riprendiamo il programma e scriviamo insieme una road map di fine legislatura.

Auspico inoltre che Laura Nolfi, eletta con il massimo dei voti, insieme a Valentina Salsedo e a Gianluca Mazzi, torni all’interno dell’amministrazione Comunale, un posto che si è guadagnata sul campo dimostrando le sue indiscutibili capacità amministrative.

È contro ogni regola politica e democratica che un eletto dal popolo, con il massimo dei voti, sia estremesso dall’amministrazione della Città in cui è stato eletto.

Non lo dice Maranesi, ma lo dice il buon senso che ci è stato trasmesso dai nostri nonni e per il quali nel passato hanno combattuto consegnandoci un paese libero e democratico.

Sono pronto al dialogo per ripartire fino a fine legislatura in maniera spedita e propositiva senza nessuna estromissione e coinvolgendo tutti partiti politici e militanti che ci sono stati vicino in campagna elettorale”. Lo dichiara Marco Maranesi, Consigliere Comunale di Anzio Gruppo Autonomo.