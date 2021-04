Superlega: Paolo Cento LEU: No al calcio degli straricchi

‘Il pallone è a un bivio, Covid ha allargato divario’ Roma, 19 apr. (Adnkronos) – “La nascita della superlega europea di calcio conferma che la pandemia diventa un pessimo acceleratore delle disuguaglianze anche nel calcio. Sono contrario a questo modello per super ricchi che vuole un cliente facoltoso nei palchetti degli sponsor o abbonato in tv. Semmai bisogna rivoluzionare il calcio riportando questo sport alla sua funzione popolare e sociale sul modello di associazioni sportive partecipate dagli atleti e dai tifosi. Siamo ad un bivio ma la soluzione non può essere la superlega europea”. Lo ha detto l’esponente di Leu, ex deputato e presidente del Roma club Montecitorio, Paolo Cento, commentando con una dichiarazione all’Adnkronos, il progetto della super lega europea che vedrebbe competere i maggiori club del calcio europeo in un torneo sovranazionale.