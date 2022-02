Il Ministro La Morgese: Attenzione del Vimimale alta contro infiltrazioni mafiose

“Esprimo il mio apprezzamento all’Arma dei Carabinieri per l’operazione condotta sul litorale sud di Roma, con il coordinamento della Direzione distrettuale di Roma, contro sodalizi criminali della ‘ndrangheta dediti al traffico di sostanze stupefacenti che ha portato anche al sequestro di due aziende operanti nel settore dei rifiuti affidatarie di alcuni servizi per conto del comune di Anzio”. Così il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese. “L’operazione testimonia la costante azione di prevenzione e contrasto svolta dalla magistratura e dalle forze di polizia sull’intero territorio della Provincia di Roma nei riguardi dei sodalizi che gestiscono rilevanti traffici illeciti, ricorrendo al metodo mafioso- ha proseguito il ministro, sottolineando come- sia alta l’attenzione del Viminale per garantire la legalità nella gestione dei servizi pubblici locali ed evitare infiltrazioni nell’economia”.