Sciopero: venerdì 16 stop trasporti, a Roma a rischio bus

Si prevede un venerdì nero per i pendolari, domani 16 settembre, infatti, il trasporto pubblico romano sarà a rischio, per l’adesione allo sciopero nazionale di 8 ore, dalle 8,30 alle 16,30, dei sindacati Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Fna, Faisa Cisal, Slm Fast, Confsal e Orsa Tpl. A Roma l’agitazione riguarderà la rete Atac e le linee periferiche gestite dalla Roma Tpl. A meno che l’indizione dello sciopero non venga revocata all’ultimo momento dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori, i romani dovranno attrezzarsi con mezzi propri di locomozione.

