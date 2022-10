Tetto ai contanti. L’innalzamento è un regalo a mafie ed evasori fiscali, facilita la corruzione

La proposta della Lega e accolta da Giorgia Meloni, di innalzare il tetto ai contanti a 10mila euro, aiuterà mafie, corruzione ed evasori fiscali.

La proposta di legge per alzare da 1000 a 10 mila euro il tetto dei contanti. Un’iniziativa che, se realizzata, renderebbe più difficile controllare i flussi di denaro e favorirebbe, oltre all’evasione, il riciclaggio e le mazzette destinate a politici in e funzionari corrotti.

In una fase in cui le mafie cercano di infiltrarsi nelle amministrazioni pubbliche e nell’economia legale investendo i soldi di provenienza illecita e criminale si fa loro un regalo consentendo di movimentare cifre ingenti senza alcun controllo. La lotta alle mafie e all’illegalità non ha bisogno di dichiarazioni di principio ma di atti coerenti e l’aumento del tetto del denaro non lo sarebbe di certo