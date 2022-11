Roma. A Natale bus e metro gratis sconti sui taxi, il piano del Campidoglio

Bus e metro gratis a Roma per quattro giornate, taxi e ncc scontati e offerte dei mezzi in sharing. Sono alcuni dei punti del piano mobilità presentato dal Campidoglio per il periodo di Natale (8 dicembre 2022 – 8 gennaio 2023). ”Tante le novità e gli incentivi introdotti dall’Amministrazione, grazie anche alla collaborazione con Atac, Roma Servizi per la Mobilità e agli accordi siglati con diversi operatori di sharing mobility”, si legge in una nota Campidoglio. Il piano è stato presentato dal sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, e dall’assessore alla Mobilità, Eugenio Patanè, che hanno illustrato nel dettaglio le iniziative messe a punto con Atac e Roma Servizi per la Mobilità e gli accordi siglati con i diversi operatori di sharing mobility.