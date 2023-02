Volata finale per voto alle regionali, le chiusure della campagna elettorale

Partita la volata finale per il voto del 12 e 13 febbraio. A poche ore dal ‘silenzio’ che precede le urne, tra colpi bassi e accuse, le ultime giornate della campagna elettorale del Lazio sono dedicate alle iniziative di chiusura nelle piazze della Capitale. Sia il Pd con Calenda, sia il Movimento 5 Stelle e il Polo Progressista, hanno deciso di puntare sulle ‘periferie’, mentre il centrodestra per Francesco Rocca, non ha previsto per ora il classico comizio finale. L’evento conclusivo, infatti, è da considerarsi quello di domenica scorsa, con tutti i leader all’Auditorium della Conciliazione. E se Donatella Bianchi, assieme al presidente pentastellato Giuseppe Conte, sarà oggi venerdì alle 18.00 al cinema Aquila al Pigneto, Alessio D’Amato, con i dem e il Terzo polo, ha deciso di ‘sfidare’ idealmente la premier chiudendo nel popolare quartiere di Garbatella. Per Rocca i partiti sono comunque scesi in campo. Lo ha fatto Forza Italia e la Lega all’hotel Carpegna Palace, il conclave del Carroccio con Matteo Salvini, e i ministri Locatelli, Calderoli, Giorgetti e Valditara.