Roma. “No alla guerra”, ieri ai Fori imperiali la fiaccolata per la pace

“Pace” e “no alla guerra”. Sono queste le parole scandite dalle migliaia di cittadini che hanno partecipato alla fiaccolata per la pace, organizzata dalla rete Europe for peace, ad un anno dall’invasione dell’Ucraina da parte della Russia.

In testa al corteo lo striscione ‘Europe for peace’, alla manifestazione anche il sindaco Roberto Gualtieri, il segretario della Cgil Maurizio Landini, il leader del M5S Giuseppe Conte e il fondatore di Sant’Egidio Andrea Riccardi.

Nel suo intervento il segretario della Cgil, Maurizio Landini ha detto: ”Finalmente si scende in piazza per chiedere a governo e istituzioni di svolgere la loro funzione diplomatica, per avviare un negoziato e costruire la pace. E’ un obiettivo fondamentale perché siamo di fronte al rischio della guerra atomica, è bene che sia chiaro questo. Il nostro è un realismo molto forte: solo con la pace si può permettere al popolo ucraino di costruire un futuro ma soprattutto si permette a tutte le persone che per vivere hanno bisogno di lavorare di poter migliorare la loro condizione”.