Regione Lazio. Giunta Rocca: Tutti i nomi degli assessori

Il presidente della Regione Lazio ha presentato la nuova giunta, presso la sede di via Cristoforo Colombo a Roma. La squadra è composta da dieci assessori, 5 uomini e 5 donne. La spartizione ha visto 6 incarichi per Fd’I, con la delega alla Sanità per Rocca. Mentre 4 assessorati, due a testa, per Lega e Forza Italia.

In particolare, per Fratelli d’Italia, i nomi sono il Giancarlo Righini e Fabrizio Ghera. Il primo ha le deleghe al Bilancio, all’agricoltura, caccia e pesca, mentre per il secondo l’assessorato ai Trasporti e rifiuti. La vicepresidenza è di una donna e, in questo caso, c’è l’ex eurodeputata Roberta Angelilli, con la delega allo Sviluppo economico e Artigianato.

Sempre in quota Fratelli d’Italia, Elena Palazzo è il nuovo assessore all’Ambiente, aree protette, biodiversità, sport e turismo, mentre Massimiliano Maselli va alle Politiche sociali. Manuela Rinaldi ha l’incarico di guidare i Lavori pubblici e politiche di ricostruzione. Per quanto riguarda la Lega, Pasquale Ciacciarelli è il nuovo assessore all’Urbanistica e politiche abitative. Altro nome forte del Carroccio è Simona Baldassarre, che ha la delega alla Cultura, pari opportunità e politiche giovanili e della famiglia. Sul fronte Forza Italia, il secondo dei non eletti, Giuseppe Schiboni è il nuovo assessore al Lavoro, Università, Scuola e Formazione, Ricerca e Merito. Infine, Luisa Regimenti è il nuovo assessore al Personale, Sicurezza urbana e rapporti con gli enti locali. Il nuovo capo di Gabinetto è Giuseppe Pisano.