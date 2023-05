Roma. Nuovo stadio a Pietralata: approvato l’interesse pubblico

Approvata la delibera di pubblico interesse sullo stadio della Roma a Pietralata, è questo l’esito che è emerso dalla chiusura dell’Assemblea capitolina che si è tenuta ieri, martedì 9 maggio, in Campidoglio, a Roma. L’Aula ha approvato con 33 voti favorevoli e 3 astenuti dopo l’analisi degli atti presentati, ottenendo un’ampia condivisione da parte delle forze consiliari sul progetto che è stato considerato strategico per la città di Roma.

Hanno detto sì Partito democratico, Lista civica Gualtieri, Sinistra civica ecologista, Europa verde, i banchi delle opposizioni da Udc-Forza Italia, Italia viva e Azione. Non erano presenti Roma futura e Demos. Non hanno partecipato al voto Movimento 5 stelle e Lista civica Raggi. Astenuti Fratelli d’Italia e Lega. E’ stata un’Assemblea fiume che ha dato il via libera di fatto al primo passaggio che porterà alla presentazione del progetto. L’atto successivo sarà il piano che dovrà tenere conto di tutti i rilievi e delle indicazioni dell’Assemblea. Molti degli emendamenti approvati hanno riguardato la riqualificazione della zona, la tenuta ambientale e misure che evitino il congestionamento del traffico e l’inquinamento acustico. “Su Roma e lo stadio arriveranno 528 milioni di euro di fondi privati, un gol della città”, ha detto il sindaco Gualtieri.