Morte Andrea Purgatori: Le sue coraggiose inchieste hanno aperto squarci di luce nelle vicende più oscure della Repubblica

È morto questa mattina a Roma in ospedale dopo una breve fulminante malattia il giornalista, sceneggiatore, autore Andrea Purgatori. Aveva compiuto 70 anni a febbraio. La notizia viene confermata dai figli Edoardo, Ludovico, Victoria e dalla famiglia rappresentata dallo studio legale Cau. Che oggi vogliono ricordarlo come “una mente brillante”.

Il cordoglio dell’Associazione Stampa Romana

Le sue coraggiose inchieste hanno aperto squarci di luce nelle vicende più oscure della Repubblica, i suoi coinvolgenti reportage hanno raccontato al grande pubblico episodi di cronaca eclatanti e snodi essenziali della Storia.

Andrea Purgatori è stato un punto di riferimento per la nostra professione. La passione per il giornalismo, per la ricerca della verità, e per la scrittura – declinate in ogni modo, anche come autore televisivo e sceneggiatore – l’assoluto rigore morale, la salda fiducia nell’informazione presidio di democrazia sono state le cifre della sua vita, hanno motivato e continueranno a motivare tanti colleghi.

Andrea è stato sempre partecipe delle vicende del nostro sindacato e della categoria, con generosità e disponibilità.

L’Associazione Stampa Romana esprime il suo cordoglio e si stringe ai familiari.