Nettuno. Il Comune precisa: nessun evento in programma per Sant’Antonio Abate

In riferimento ad un articolo pubblicato ieri sul sito www.e-Borghi.com che riporta informazioni riguardo la Festa di Sant’Antonio Abate si comunica che, in ottemperanza alle normative sanitarie vigenti, non sono in programma alcun tipo di eventi che possano creare assembramenti all’aperto nel comune di Nettuno. Tutti gli eventi in programma nell’ambito del “Natale a Nettuno” che dovevano svolgersi dal 26 dicembre 2021 al 06 gennaio 2022 sono stati annullati come previsto dal ” DL festività” per la tutela e la sicurezza di tutti i cittadini.

Il comune di Nettuno non ha organizzato né autorizzato nessun evento per la giornata di domani nel pieno rispetto delle leggi in vigore per il contrasto alla diffusione del Coronavirus. Della questione sono state informate le autorità competenti per gli adempimenti del caso.