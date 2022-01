Nettuno. Ripreso il danneggiamento dei cestini porta rifiuti

Pugno duro dell’amministrazione comunale di Nettuno contro gli episodi di vandalismo sul territorio comunale. Sotto la lente d’ingrandimento i danneggiamenti ai cestini portarifiuti del centro cittadino, nei giorni scorsi presi di mira dai vandali. “La città non è lasciata a se stessa – spiega l’assessore alla Sicurezza e Polizia Locale del Comune di Nettuno Luca Zomparelli – grazie all’impianto di video sorveglianza presente e, soprattutto, alla pronta operatività della nostra Polizia Locale che subito si è impegnata nell’analisi delle registrazioni, è stato possibile ricostruire l’evento che sembrerebbe essere avvenuto per mano di un gruppo di cinque persone che presumibilmente hanno lasciato scoppiare un petardo attorno alle ore 01.44 del 7 gennaio, danneggiando i cestini”. Una ragazzata che potrebbe costare cara agli autori del danneggiamento. “A questo punto – aggiunge il Sindaco di Nettuno Alessandro Coppola – invitiamo i responsabili del gesto, a ravvedersi ripristinando lo stato dei luoghi per evitare ulteriori conseguenze. Come amministrazione abbiamo fatto della sicurezza un obiettivo da perseguire concretamente ogni giorno, per il bene di Nettuno e dei suoi cittadini”.