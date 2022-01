Aprilia, dal Comune due bandi per assegnazione posteggi sia per il mercatino dell’usato che per i mercati rionali di Campoverde e Toscanini

Sono stati pubblicati nelle scorse settimane due bandi: uno per l’assegnazione di posteggi per il mercatino dell’usato, dell’artigianato, del collezionismo e dell’hobbistica che si svolge in piazza Roma e via dei Lauri ogni terza domenica del mese; l’altro per l’assegnazione di posteggi nel mercato rionale di Toscanini – che si svolge ogni martedì – e in quello di Campoverde, che invece si svolge il venerdì.

Per quel che riguarda il mercatino dell’usato, in posteggi messi a bando sono 24, aventi ciascuno dimensioni di 9mq. Sono ammessi a partecipare operatori professionali in possesso di titolo abilitativo per l’esercizio del commercio e iscritti all’albo delle imprese artigiane come artigiani restauratori o dei mestieri artistici tradizionali.

Il bando per i mercati rionali, invece, riguarda l’assegnazione di 9 posteggi per Toscanini (di cui 6 non alimentari, 1 alimentare e 2 riservati a produttori diretti) e 4 per Campoverde (tre non alimentari e uno riservato a produttori diretti).

Per entrambi i bandi, le domanda devono essere inviate via PEC all’Ufficio SUAP, utilizzando la modulistica presente sul sito del Comune di Aprilia, entro e non oltre il 31 gennaio 2022.

Per eventuali informazioni o chiarimenti, è possibile contattare il SUAP ai numeri 06 92018 654-656-651 oppure inviare una mail a attivita.produttive@comune.aprilia.lt.it.