Nettuno. Installate le nuove postazioni “Dogtoilet

Nuova iniziativa per il decoro urbano: l’installazione di postazioni “Dogtoilet” per le vie della cittadina del litorale.

E’ iniziata l’installazione delle postazioni dedicate alla raccolta delle deiezioni canine. In Città sono stati installati degli specifici contenitori dedicati ai conduttori degli animali che consentono di unire in un’unica postazione, un punto di consegna per i sacchetti ed un contenitore per la raccolta delle deiezioni canine.

Ad oggi i nuovi contenitori/distributori sono stati posizionati presso:

Parco Via Ionio;

Giardini Via IX Settembre;

Piazza Garibaldi;

Piazza C.Vittorio Veneto;

a breve si aggiungeranno le altre postazioni.