Nettuno. Emergenza Ucraina, Coppola: Nettuno e i nettunesi sono pronti per fare la propria parte

IN ARRIVO AVVISO PUBBLICO PER REPERIRE IMMOBILI PER L’ACCOGLIENZA

Con la delibera n. 44 del 09 marzo 2022 la Giunta Comunale ha dato atto di indirizzo agli uffici comunali di predisporre un avviso pubblico per raccogliere manifestazioni di interesse riguardante la messa a disposizione di immobili da parte dei cittadini nettunesi o associazioni per le esigenze relative all’accoglienza dei profughi provenienti dall’Ucraina a seguito del confitto bellico in corso nel loro Paese di origine.

E’ disponibile sul sito istituzionale del Comune di Nettuno anche il modulo “Comunicazione di ospitalità in favore di cittadino extracomunitario” destinato all’ufficio Anagrafe da compilare e consegnare o a mano presso l’ufficio protocollo del Comune di Nettuno sito nella sede centrale di via Matteotti 37, o tramite PEC sempre indirizzata all’Ufficio Anagrafe all’indirizzo: protocollogenerale@pec.comune.nettuno.roma.it

“Siamo vicini alla popolazione Ucraina e abbiamo attivato tutti i nostri canali in raccordo con la Prefettura e La Protezione Civile per attuare le indicazioni emanate per la gestione dell’emergenza – dichiara il Sindaco Alessandro Coppola – con questa delibera abbiamo dato indirizzo anche di individuare percorsi di inserimento nelle scuole del nostro territorio per i minori in obbligo scolastico e la pubblicazione di un apposito avviso destinato alle associazioni del terzo settore per attuare interventi di ascolto, accoglienza e sostentamento in favore della popolazione ucraina in fuga dal conflitto bellico in corso. Nettuno e i nettunesi sono pronti per fare la propria parte nella gestione di questa emergenza e per questo ho deciso di aderire subito alla neo costituita unità di crisi composta dai Sindaci del territorio e dell’Asl Roma 6, uno strumento in più per affrontare questa grave situazioni umanitaria e dare una mano a chi ha bisogno”.