Anzio. Adottati gli atti per l’erogazione dei contributi in favore delle famiglie con persone affette da disabilità grave

Comunicato

“L’Amministrazione Comunale, in tempi rapidi, viste le pratiche tecniche per il passaggio del capofilato dei piani sociali di zona praticamente ancora in corso, ha approvato la delibera della variazione bilancio ed adottato tutti gli atti per la liquidazione dei contributi alle famiglie per la disabilità grave, lavorando le singole posizioni e le relative valutazioni istruttorie. Gli atti sono stati trasmessi tutti alla Ragioneria dell’Ente per i mandati di pagamento e per l’erogazione dei contributi previsti, che avverrà in questi giorni”.

Lo ha affermato il Sindaco di Anzio, Candido De Angelis, in riferimento all’adozione degli atti propedeutici all’erogazione dei contributi in favore delle famiglie con persone disabili gravi.

“Colgo l’occasione per ringraziare tutti gli uffici preposti, la dott.ssa Angela Santaniello e l’Assessore alle politiche sociali, Velia Fontana, che, ancora una volta, – conclude il Sindaco De Angelis – hanno dato prova di efficienza e di attenzione massima alle problematiche serie delle persone”.