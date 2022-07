Aprilia. Prorogato il bando rivolto alle imprese per la ‘conciliazione vita-lavoro’

L’amministrazione comunale informa che sono stati riaperti i termini relativi al bando per l’assegnazione di contributi alle imprese del territorio che hanno implementato o intendono implementare nel breve periodo attività di conciliazione dei tempi vita- lavoro a favore delle proprie risorse umane. Il contributo massimo richiedibile da ogni impresa ammonta a 25.000 euro, con una dotazione finanziaria complessiva di

100.000 euro. I termini per la scadenza dell’Avviso Pubblico rivolto alle aziende del territorio apriliano sono stati prorogati alle ore 12:00 del prossimo 26 Settembre.

Le attività ammissibili a contributo sono le azioni di welfare aziendale che migliorano le tutele relative alla cura della famiglia e promuovono il benessere globale dei lavoratori e delle lavoratrici. In concomitanza con il periodo estivo,

l’amministrazione ha voluto prorogare i termini per concedere più tempo e garantire la massima partecipazione delle aziende potenzialmente interessate.

“Lo scopo è di supportare le aziende del territorio nell’ideazione ed adozione di misure e servizi volti a facilitare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei propri dipendenti, ribadiscono l’assessora ai Servizi sociali Francesca Barbaliscia e l’assessore alle Attività produttive Alessandro D’Alessandro, dopo la fase pandemica, riteniamo prioritario supportare il territorio con iniziative capaci di risolvere problemi ed

incidere positivamente sulla qualità della vita dei lavoratori e delle lavoratrici. E’

importante valorizzare quelle realtà imprenditoriali che sono state capaci di

rimodulare le loro attività guardando al benessere dei lavoratori e delle loro

famiglie”. Il progetto è finanziato dalla Presidenza del Consiglio, Dipartimento per le politiche della famiglia. A titolo esemplificativo e non esaustivo sono ammissibili le seguenti spese: Risorse umane: personale interno dedicato allo sviluppo di progetti di welfare aziendali, benessere dei lavoratori e/o all’implementazione di Piani di

Conciliazione, consulenti/personale esterno dedicato al benessere dei lavoratori, alla definizione di check up aziendali e piani di conciliazione e alla formazione del personale interno. Beni e servizi connessi alle attività previste dal progetto: strumenti e attrezzature per facilitare lo smart working, contributi/rimborsi effettuati dal datore

di lavoro per le spese sostenute dal lavoratore in proprio favore o a favore dei propri familiari (asili, centri estivi/aggregativi, babysitter, sport). Tutta la documentazione dovrà dunque essere inviata via mail all’indirizzo pec dell’Amministrazione non oltre

il 26 settembre 2022 alle ore 12.00. Una apposita Commissione interna valuterà le

​proposte pervenute dapprima sotto il profilo delle cause di esclusione e quindi sotto il profilo del merito. Il bando è promosso nell’ambito del progetto “Conciliazione dei tempi tra famiglia e lavoro” implementato dal Comune di Aprilia e finanziato dalla Presidenza del Consiglio (Dipartimento per le politiche della famiglia).