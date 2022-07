Nettuno. Sabato 23 luglio riapre la spiaggia libera di Torre Astura

Cancelli aperti da sabato 23 luglio per l’ingresso alla spiaggia libera di Torre Astura. L’accesso al pubblico sarà consentito tutti i giorni dalle 07,30 alle 19 fino al 31 agosto e, con gli stessi orari nelle giornate del 3-4-10-11 settembre. Il parcheggio di via Valmontorio è consentito e la sosta è gratuita. Nell’area sono stati collocati i contenitori per la raccolta differenziata dove si potranno conferire i rifiuti.

“Si è riusciti anche quest’anno a consentire ai cittadini e a turisti di accedere ad una delle spiagge più belle del litorale laziale, ricca di una storia millenaria e di un paesaggio naturale straordinario – dichiara il Commissario Strati – E’ compito ora di tutti coloro che ne usufruiranno rispettare questo luogo meraviglioso mantenendolo sempre pulito e decoroso”.