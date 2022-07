Anzio. Crolla l’intonaco al Comune, sfiorato il dramma a piazza Cesare Battisti

Una consistente porzione di intonaco si staccata improvvisamente, questa mattina, attorno alle 12,15, dal balcone del palazzo comunale di Piazza Cesare Battisti. Fortuna ha voluto che in quell’istante davanti all’ingresso non passasse nessuno: ne dipendenti e ne cittadini. Soprattutto di prima mattina, i cittadini sostano li davanti per accedere agli uffici dell’anagrafe e dei tributi. Il personale interno ha udito un boato proveniente dall’esterno e ha dato l’allarme, la zona è stata transennata.