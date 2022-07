Nettuno. Via Padiglione Acciarella, installate le fototrappole contro l’abbandono dei rifiuti

È terminata oggi l’installazione di due telecamere su via Padiglione Acciarella. Un’operazione che punta ad individuare e sanzionare chi abbandona illecitamente i rifiuti. Un intervento portato a compimento dall’Ufficio ambiente del Comune di Nettuno diretto dall’ing. Saieva, che si inserisce in un contesto di collaborazione tra il nostro Ente e la Città Metropolitana che punta a mettere in sicurezza la strada, riaprirla e garantire il decoro della zona. Ora la strada verrà pulita dal Comune di Nettuno per quanto riguarda i rifiuti solidi urbani e l’Area metropolitana per i rifiuti speciali.

“Questo intervento di collaborazione interistituzionale – dichiara il Commissario Bruno Strati – consentirà di restituire ai cittadini un tratto di strada di grande utilità per la nostra città, un tratto che attraversa un’area verde che va riqualificata. Ringrazio la Consigliera alla mobilità della Città metropolitana Manuela Chioccia e i funzionari che insieme al nostro Settore Ambiente stanno risolvendo il problema”.