Anzio. Servizi refezione e trasporto scolastico per l’A.S. 2022/2023, iscrizioni online in corso

Il portale KEY REF della Città di Anzio (https://keyrefanzioportal.opendoor.it) è di nuovo attivo ed aggiornato, per consentire alle famiglie di iscrivere per la prima volta oppure confermare le iscrizioni per l’anno scolastico 2022/2023, ai servizi di trasporto e refezione dedicati agli alunni che frequentano le scuole del territorio comunale. Per il servizio di trasporto scolastico, in particolare, è prevista da quest’anno anche la procedura di iscrizione online degli alunni con disabilità, che, in base alle specifiche esigenze, potranno usufruire del trasporto tramite scuolabus con pedana oppure con mezzi attrezzati e percorsi specifici.

Le famiglie sono invitate a provvedere tempestivamente alle iscrizioni online per i due servizi entro l’11 settembre 2022. Le modalità di nuove iscrizioni e la conferma di quelle già attive dall’anno precedente sono illustrate sul Portale Key Ref e richiedono pochi semplici passaggi. Più semplice è anche provvedere al pagamento del servizio tramite Pago PA, direttamente dall’interno del “borsellino elettronico” che può essere ricaricato online.