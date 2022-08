Nettuno. Giardini di Piazza Mazzini, al via la sistemazione dell’impianto di irrigazione

GIARDINI DI PIAZZA MAZZINI, AL VIA LA SISTEMAZIONE CON UN NUOVO IMPIANTO SI IRRIGAZIONE

Sono in corso da questa mattina i lavori di sistemazione e abbellimento dei giardini di Piazza Mazzini. Un’operazione che punta a migliorare il decoro urbano del centro cittadino e che prevede la piantumazione di nuove essenze arboree e floreali con l’installazione di un nuovo sistema di irrigazione. A seguire sarà predisposta anche la pulizia dei giardini del Forte Sangallo e anche qui sarà prevista l’installazione di un nuovo impianto di irrigazione. In programma, inoltre, anche la messa in sicurezza dei Giardini dell’ex presidio della Finanza.