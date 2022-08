Comune di Nettuno. Avviso pubblico per la ricerca di 2 tecnici e 1 esperto marketing

AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UNA SHORT – LIST DI PROFESSIONISTI

FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DI iNCARICHI PROFESSIONALI PER

L’ESPLETAMENTO DI ATTIVITA’ DI SUPPORTO ED ASSISTENZA TECNICO AMMINISTRATIVA AL RESPONSABILE DEL PROCDEDIMENTO NEL CAMPO DEI

SERVIZI, ACQUISTI E LAVORI.

ART. i FINALITÀ DELLA SHORT LIST

La short list è costituita per l’espletamento di attività di collaborazione nell’ambito delle funzioni

degli uffici tecnici ed avrà ad oggetto il conferimento di incarichi professionale individuali, con contratti di lavoro autonomo anche di natura occasionale in aderenza alla normativa vigente.

Sono ricercate capacità gestionali, affidabilità, impegno, e disponibilità di professionisti auspicando

la partecipazione di giovani laureati.

L’iscrizione nell’elenco non comporta alcun diritto da parte del candidato ad ottenere incarichi.

L’eventuale e successivo affidamento dell’incarico avverrà sulla base delle specifiche esigenze in funzione delle capacità gestionali, competenze e dell’affidabilità del Professionista e della sua disponibilità ad assumere l’incarico alle condizioni poste, di volta in volta, dall’Ufficio.

Al momento della pubblicazione del presente avviso il servizio urbanistica necessita di:

FIGURA — n. 1 tecnici di supporto al Responsabile del Procedimento Servizio Urbanistica

(contenzioso e abusi edilizi, edilizia privata, idoneità alloggiativa);

FIGURA 2 – n. 1 tecnici di supporto al Responsabile del Procedimento Servizio Urbanistica (contenzioso e abusi edilizi, edilizia privata);

(ed eventualmente altre figure che si rendessero disponibili al momento non indicate)

ART. 2 REQUISITI MINIMI DI AMMISSIBILITA’

Possono essere iscritti nella short list i cittadini italiani o i cittadini appartenenti ad uno degli Stati

dell’Unione Europea in possesso dei seguenti requisiti minimi:

1) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea;

2) iscrizione nel competente albo professionale (Geometri, Architetti, Ingegneri);

3) godimento dei diritti civili e politici;

4) assenza di sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero di sentenza di applicazione.della pena su richiesta ai sensi dell’art. 144 del codice di procedura;

5) non essersi resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni relative

ai requisiti di ordine generale ed alla propria capacità tecnica;

6) per i candidati di nazionalità straniera costituisce ulteriore requisito di ammissibilità la buona conoscenza della lingua italiana parlata e scritta….

Avviso pubblico per la ricerca di N. 1 GIOVANE ESPERTO NEL SETTORE DEL MARKETING E DELLA COMUNICAZIONE 1) PREMESSA Nell’ambito dei “progetti”: “STOP AL SACCO NERO ! una storia possibile“, No Smoking, Miglioramento Raccolta Differenziata, Lotta Contro l’Abbandono Rifiuti, ed altri progetti in campo ambientale e sanitario… si ricerca una giovane figura professionale da impegnare nella realizzazione di una campagna di comunicazione finalizzata a migliorare i comportamenti e quindi la qualità di vivere la città e l’ambiente. 2) CONTENUTI DELLA COLLABORAZIONE L’incaricato dovrà svolgere le seguenti attività: elaborazione e redazione di materiali documentali e comunicativi per i relativi “progetti”, tra cui a titolo esemplificativo, materiale fotografico e video degli eventi/attività svolte; cura della diffusione dei materiali e della documentazione prodotta negli ambiti delle attività dì progetto attraverso i vari canali di comunicazione coinvolti; collaborazione alla realizzazione di campagne di comunicazione e “awareness raising” previste dai progetti per la sensibilizzazione e disseminazione dei risultati, attraverso materiale fotografico e videoclip da diffondere attraverso i social network; collaborazione alla realizzazione delle campagne comunicative promosse da terzi in armonia con i “progetti”; supporto all’organizzazione di iniziative pubbliche ed eventi promosse da terzi in armonia con i progetti…….

Leggi gli avvisi dal sito del Comune di Nettuno

https://www.comune.nettuno.roma.it/archivio10_notizie-e-comunicati_0_1954_12_5.html

https://www.comune.nettuno.roma.it/archivio10_notizie-e-comunicati_0_1955_12_5.html