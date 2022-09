Nettuno. 21 anni dagli attentati dell’11 settembre: deposta una corona di fiori in memoria delle vittime

Sono passati 21 anni dall’11 settembre 2001. Questa mattina il Comune di Nettuno ha deposto una corona di fiori in omaggio alle vittime degli attentati alle Torri gemelle nella Piazza davanti al Cimitero americano. Il legame tra i Nettunesi e il popolo americano è da sempre molto forte. La Città di Nettuno non potrà mai dimenticare il sacrificio dei soldati americani che sono sbarcati sulle nostre coste ed hanno perso la vita per consentire a noi di vivere in pace e liberi. Con questo gesto il Comune di Nettuno vuole esprimere un segno di vicinanza al popolo americano e condannare la guerra ed ogni forma di violenza tra i popoli. In particolare il pensiero va alla guerra in Ucraina nell’auspicio che possa finire presto e tornare la pace.