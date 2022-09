Aprilia. Domenica 2ottebre, 5^ edizione della passeggiata “Nonni e Nipoti”

Domenica 2 ottobre, Festa dei Nonni e ultimo giorno di festeggiamenti in onore del Santo Patrono di Aprilia, San Michele Arcangelo, si terrà la 5^ edizione della passeggiata “Nonni e Nipoti” voluta dall’assessorato alle Politiche Sociali in accordo con il coordinamento dei Centri Sociali Anziani del Comune ed organizzata dalla Pro Loco cittadina.

L’appuntamento è alle ore 10,00 presso il Parco Friuli per immetterci nella passeggiata lungo via dei Lauri, sino ad arrivare a Piazza Roma per il momento conclusivo.- Lo annuncia in una nota Francesca Barbaliscia Assessora alle Politiche Sociali del Comune di Aprilia.-