Nettuno. Promosse in A2, le ragazze del Nettuno softball city incontrano il Commissario Strati

Il Commissario Straordinario Bruno Strati ha voluto incontrare la squadra del Nettuno Softball City, neopromossa in Serie A2. Presente il vicepresidente FIBS – Federazione Italiana Baseball Softball Vincenzo Mignola, il presidente del City Mario Atturo e il dirigente Fulvio Bellobono.

“Abbiamo voluto, con questo incontro nel Palazzo comunale – dichiara Strati – dare il giusto risalto alla vostra vittoria ottenuta con sacrificio e passione. Nettuno è nota per il suo legame per il baseball, ma è bene ricordare che la prima squadra allestita nel 1947, quando questo sport arrivò sulle nostre coste dopo lo Sbarco Alleato, fu proprio di softball ed aprì la strada alla leggenda del Nettuno Baseball. Quest’anno avete ottenuto un grande risultato e il mio augurio e che possiate tagliare traguardi sempre più prestigiosi. Sono sicuro che Il senso di squadra che avete dimostrato in campo vi caratterizzerà anche nelle vostre vite professionali”.

Il Commissario ha omaggiato le ragazze del roster con un mazzo di 21 rose, pari al numero delle giocatrici, ed ha ricevuto dalla squadra un cappello e una palla autografata.