Nettuno. Il 14 ottobre incontro pubblico per il piano di utilizzazione degli arenili (PUA)

Il prossimo 14 ottobre alle ore 15.30 si terrà un incontro aperto alla cittadinanza per discutere sul piano utilizzazione degli arenili (PUA) del Comune di Nettuno. Nell’occasione saranno illustrati dai tecnici comunali i contenuti del piano che è stato depositato per 30 giorni presso la Casa comunale per le osservazioni della cittadinanza e degli operatori del settore. Il piano rappresenta lo strumento che ridisegna, sulla base delle linee guida regionali, l’utilizzo degli arenili di Nettuno. Al Comune sono pervenute numerose osservazioni, attualmente in fase di valutazione, che testimoniano come sia alta l’attenzione dell’opinione pubblica per questo documento.

L’incontro del 14 ottobre sarà un utile confronto che servirà a perfezionare il piano per renderlo definitivo entro la fine dell’anno.