Aprilia. Sabato 15 ottobre, al polo CulturAprilia la seconda edizione del “Job Meeting Aprilia”

L’amministrazione comunale informa che sabato 15 ottobre 2022 presso il polo CulturAprilia (ex Claudia) di via Pontina si svolgerà la seconda edizione della manifestazione denominata Job Meeting Aprilia, un evento che gode del patrocinio del Comune di Aprilia e che favorisce l’incontro tra le Aziende che selezionano personale ed i giovani o le persone che valutano opportunità lavorative o ricercano un indirizzo professionale. La giornata dedicata all’incontro tra aziende e cittadini si svolgerà dalle ore 09,00 alle ore 17,00 (pausa pranzo dalle ore 13,00 alle 14,00) ed è organizzata dal Consorzio CIAP, dal marchio “APRILIA IN LATIUM”, con il contributo economico del Comune di Aprilia e la collaborazione della Proloco di Aprilia. Partner dell’evento molte Aziende del territorio e le società di ricerca personale. L’evento sarà inaugurato dal primo cittadino Antonio Terra che a nome dell’amministrazione comunale taglierà il nastro dell’evento e darà il via ufficiale al meeting. L’iniziativa è rivolta a laureati e laureandi, diplomati e futuri diplomati che vogliono affacciarsi al mondo del lavoro e a tutti coloro che cercano opportunità lavorative o vogliono orientare le proprie scelte future. “Dopo il successo della prima edizione vogliamo riproporre ai nostri giovani e a quanti sono in cerca di occupazione la possibilità di mettersi in contatto con le aziende del territorio, spiega il primo cittadino Antonio Terra, il meeting offrirà opportunità in tanti settori a diversi livelli professionali. Dopo diversi mesi di distanziamento sociale a causa della Pandemia che ha frenato anche il mondo del lavoro, è fondamentale mettere in contatto le persone con le aziende. Consigliamo di portare con sé il proprio Curriculum e parlare con i responsabili delle Aziende. Grazie a queste iniziative, a cui si partecipa gratuitamente, studenti, neolaureati e cittadini hanno la possibilità di conoscere e farsi conoscere dai principali employers di riferimento ed essere selezionati per opportunità di lavoro e eventualmente stage”. Dopo una breve presentazione delle Aziende partecipanti è prevista la registrazione dei candidati presso il Desk dedicato per la consegna di copia del CV e prenotazione incontro con la/le Azienda/e di interesse. Incontro “one to one” con gli interlocutori aziendali presenti presso le postazioni, per una analisi conoscitiva, la consegna del CV e l’eventuale individuazione delle opportunità lavorative offerte dall’Azienda. Per tutta la durata dell’evento, sarà disponibile un servizio hostess per informazioni e supporto alle Aziende ed ai candidati. Sono previsti, inoltre, workshop di approfondimento ed informazione.