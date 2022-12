Nettuno. Musica e gusto, si accende il Natale a piazzetta Sacchi

Proseguono gli appuntamenti del “Natale a Nettuno” promosso dall’Amministrazione Comunale e curato dalla ProLoco Forte Sangallo e dall’Associazione Nettuno In Tavola.

A Piazzetta Sacchi, nel cuore del Borgo Medievale, protagonisti saranno la musica e il gusto. Al via la programmazione musicale sotto la direzione artistica di Salvatore Vitiello. Primo appuntamento alle 18,30 con l’esibizione musicale dei “Blues For Pino”, cover band del cantautore Pino Daniele. Il 23 dicembre, sempre alle 18,30, sarà la volta del “Duo Maffei Acoustic”, mente il 30 dicembre alla stessa ora toccherà ai “The Basement”. A chiudere la serie di appuntamento musicali dal vivo i “4.20 PM” l’8 gennaio 2023 alle 18.30.

Da lunedì 19 dicembre all’8 gennaio sarà possibile gustare specialità gastronomiche natalizie sempre a piazzetta Sacchi. Gli stand gastronomici saranno aperti dalle 16 alle 20.

Nei giorni di domani 18 dicembre, del 25 dicembre, del 1 e dell’8 gennaio sarà allestito anche un angolo dell’arte e dell’oggettistica Natalizia.