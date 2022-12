Aprilia. Conferenza di fine anno, il sindaco Terra: Raggiunti tutti gli obiettivi

Conferenza stampa questa mattina presso l’aula consiliare del Comune di Aprilia del sindaco Antonio Terra e degli assessori. “Abbiamo riportato la nostra città nei tavoli importanti della Regione e del Governo, su temi importanti. Il progetto delle civiche anche continuerà in futuro. Perché ha le gambe solide” ha esordito sindaco, annunciando tra l’altro che Luana Caporaso sarà nominata vicesindaco. “In questi anni abbiamo raggiunto grandi traguardi, grazie ai Dirigenti che ci hanno dato un apporto significativo, non abbiamo mai scelto dirigenti scendiletto, e questo ha dato i suoi frutti”.

Molti secondo Terra gli obiettivi raggiunti nel 2022 e presentati in otto slide. I progetti finanziati dal PNRR: rigenerazione urbana, mense Deledda e Pirandello, la piscina comunale, l’asilo nido, il centro polifunzionale di Carano. Il depuratore a Campoverde, l’ampliamento della rete fognaria Campo di Carne e Campoleone e Guardapasso. Per l’urbanistica gli obiettivi 2022 la variante di recupero: 11 sistemi e Variante di salvaguardia PRG.

Sempre con PNRR i servizi sociali sono stati finanziati con 3 milioni di euro: rafforzamento servizi domiciliari, prevenzione del fenomeno del burn out, stazioni di posta per dormitorio permanente. Per le attività produttive e l’istituzione del mercato Toscanini, job meeting Aprilia, corsi di formazione agricoltura. Per la cultura il gemellaggio con Pantelleria, i salotti culturali, la festa di San Michele, Mille e un autore, Aprilia estate, Osmosi e Natale Apriliano. Per turismo e spettacolo la mappa turistica del comune, il carnevale Apriliano, l’infiorata Città di Aprilia.