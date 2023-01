Babbo Natale abita a Nettuno: letterine da tutto il mondo giunte al Comune

Sorpresa questa mattina per l’arrivo al Protocollo del Comune di Nettuno di centinaia di letterine con messaggi di pace, amore e desideri indirizzate a Babbo Natale. Bambini di Russia, Polonia, Spagna, Germania e di altri parti d’Europa e del Mondo hanno inviato a Babbo Natale, indirizzandole ad una casella postale di Nettuno, i loro messaggi, i loro pensieri, le loro speranze e i loro sogni.

“Al di là delle modalità di invio – dichiara il Prefetto Antonio Reppucci – e di quello che voleva essere il destinatario finale, non possono non apprezzarsi piacevolmente e con profonda gioia e compiacimento, le bellissime e commoventi parole che bambini di paesi così diversi per tradizioni, per sistemi politici (democratici ed autocratici), per qualità della vita e condizioni socio-economico-ambientali che per l’occasione hanno dimostrato con i fatti, nonostante l’età, di nutrire sentimenti e valori così nobili come pace, solidarietà, fraternità, reciprocità, umanità che quelli più avanti negli anni sembrano aver smarrito o comunque non lì hanno interiorizzati nel loro reale e vero significato, tenuto conto del conflitto in Ucraina e dei tanti focolai, oltre trecento, sparsi per il Mondo e non attenzionati da stampa e opinione pubblica”.