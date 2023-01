Anzio. Istituto Nautico si lavora alacremente per la riapertura nell’anno scolastico in corso

Conferenza dei Servizi presso la sede dell’Istituto Nautico

Una conferenza dei servizi finalizzata a trovare la migliore soluzione possibile quella di questa mattina, convocata dalla Commissione Straordinaria che amministra la Città di Anzio e coordinata dal Vice Prefetto, Francesco Tarricone, presso la sede dell’Istituto Nautico in Piazza Dante Zemini (ex Tribunale), attualmente non agibile, alla presenza sul posto del Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale, Michela Corsi, del Dirigente del Dipartimento edilizia scolastica di Città Metropolitana, Claudio Dello Vicario, del Dirigente Scolastico dell’Istituto, Barbara Durante e dei Rappresentanti dell’Asl Roma 6. E’ stato stilato un cronoprogramma operativo finalizzato a riattivare, nel breve periodo, almeno 6 aule al primo piano, con i vari servizi, sufficienti a coprire circa il 60% degli iscritti, mentre il restante 40%, con le relative 4 aule, sarà allocato presso le sedi dell’Apicio Colonna Gatti di Via Nerone e di Via Filibeck, fino al termine dell’attuale anno scolastico. Tutti gli studenti frequenteranno le lezioni in orario antimeridiano.

Nei prossimi giorni il Comune di Anzio completerà il trasferimento dell’archivio del Tribunale, liberando così il piano seminterrato del plesso e l’Ufficio Pubblica Istruzione, in collaborazione con gli Uffici al Patrimonio del Comune stesso e della Città Metropolitana, curerà la stipula della convezione per il trasferimento definitivo dello stabile alla Città Metropolitana, che effettuerà nell’immediato alcuni veloci interventi per la riapertura della Scuola.

La Città Metropolitana di Roma Capitale, inoltre, ha confermato lo stanziamento di ulteriori 700.000 euro nel redigendo Bilancio 2023, che consentiranno la ristrutturazione integrale della Scuola, eccellenza del territorio e punto di riferimento formativo per tanti giovani studenti.