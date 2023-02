Nettuno. La Commissione straordinaria ha incontrato il mondo dell’associazionismo

Preventivamente convocato si è tenuto, presso la sede comunale, un incontro con l’associazionismo di varia espressione che risulta operante sul territorio, non solo comunale.

Presenti all’incontro oltre 150 persone in rappresentanza di un mondo variegato e con persone operanti nei settori più svariati, dal sanitario all’assistenza alle fasce dell’abbandono e delle fragilità, da quello che si prodiga per la promozione, la conservazione e la tutela del patrimonio storico, artistico, architettonico e paesaggistico a quello attivo sul piano più specificamente culturale (poesia, romanzi, pittura, scultura, intrattenimento musicale e teatrale).

Dopo l’introduzione della commissione straordinaria, presente con i commissari Antonio Reppucci e Gerardo Infantino, che hanno espresso plauso e compiacimento per la massiccia ed entusiastica partecipazione e aver auspicato l’avvio di un percorso fecondo di collaborazione con apporti di contributi ed idee per elaborare un programma annuale ben articolato di eventi, manifestazioni e cerimonie, hanno preso la parola i rappresentanti di parecchie organizzazioni presenti che hanno espresso forte apprezzamento per l’iniziativa dell’incontro in un orizzonte di viva e redditizia partecipazione democratica, assicurando vicinanza e sostegno, oltre che idee progettuali che contribuiscano ad elevare il livello culturale e sociale del territorio, nel solco delle sue pregevoli vocazioni che affondano le proprie radici in circa 3.000 anni di storia, ricca di momenti significativi e di personaggi di grande spessore e significato.

Si ritiene di pubblicizzare il modello da compilare a cura delle associazioni, per chi non lo avesse fatto in coda all’incontro tenuto il 2 febbraio scorso, al fine di avere un quadro il più possibile reale dell’associazionismo che si muove sul territorio, testimoniando con fatti, comportamenti e azioni un profondo sentimento di identità e di appartenenza comunitaria.

Il modello è scaricabile al link che segue

https://www.comune.nettuno.roma.it/archivio10_notizie_0_1997.html e va restituito compilato e firmato all’indirizzo ufficio.turismo@comune.nettuno.roma.it