Aprilia. Convenzione tra il Comune di Aprilia e l’associazione Proiettiamo Aprilia per la gestione del marchio Aprilia in Latium

L’amministrazione comunale informa che nelle scorse ore è stata stipulata la

convenzione tra il Comune di Aprilia e l’associazione Proiettiamo Aprilia per la

gestione del marchio Aprilia in Latium. “Un risultato importante nel quadro della

promozione e valorizzazione del nostro territorio, ha dichiarato l’assessore alle

Attività produttive Alessandro D’Alessandro, un risultato che trova il completamento del suo iter che avviene dopo una lunga sperimentazione sul campo da parte del gruppo Proiettiamo Aprilia che raggruppa aziende, professionisti e associazioni cittadine allo scopo di promuovere il territorio, facendo leva sull’identità apriliana e sulle sue eccellenze”. Il marchio cittadino “Aprilia in Latium”, ricordiamo, è stato registrato lo scorso anno, 8 settembre 2022, con l’obiettivo di mettere in campo uno strumento per valorizzare il patrimonio culturale, artistico e monumentale della città,

e realizzare nuove opportunità di business e di lavoro propedeutiche alla crescita del

tessuto produttivo. In queste ore l’assessore al Turismo Alessandro D’Alessandro ed il presidente di Proiettiamo Aprilia Valerio Esposito hanno sancito la fine della fase

sperimentale e dato avvio alla gestione diretta del marchio Aprilia in Latium.

“L’unione tra realtà e settori diversi può fare la differenza nella promozione del

territorio e delle sue bellezze, ha ribadito D’Alessandro, Proiettiamo Aprilia farà leva

soprattutto su eventi, manifestazioni, percorsi storico-culturali e corsi di formazione per la promozione del marchio e quindi delle peculiarità della città di Aprilia. Un progetto importante sotto il profilo storico-culturale ma con ricadute importanti anche sotto il profilo economico”.