Aprilia. Cerimonia di commemorazione al Monumento ai caduti dello Sbarco Alleato senza sepoltura

Si è tenuta questa mattina presso il complesso studentesco “Antonio Meucci e Carlo e Nello Rosselli” di Aprilia la

cerimonia per ricordare i caduti della seconda guerra mondiale rimasti senza sepoltura presso il Monumento ai Caduti dello Sbarco Alleato inaugurato nel 2014

alla presenza del musicista Roger Waters, il cui padre, il tenente Eric Fletcher Waters, perse la vita proprio nel corso delle operazioni belliche. La prima parte dell’evento si è svolta all’esterno, dove

il Sindaco di Aprilia Antonio Terra ha posto una corona d’alloro davanti al Monumento, alla presenza di studenti e

docenti del Liceo Meucci, delle autorità civili e militari, delle associazioni

combattentistiche e d’arma e dall’Associazione Un Ricordo per la Pace. Presente.anche l’assessore Giorgio Giusfredi. La manifestazione è quindi proseguita all’interno del Liceo Meucci con un incontro coordinato dal professor Giovanni.Raponi, al quale hanno partecipato il primo cittadino, Emilia Delfino e Rita Nuti. “Siamo molto legati a questi eventi dall’alto profilo storico-culturale, è intervenuto il sindaco Terra, in questi anni abbiamo messo in piedi un percorso commemorativo con tante realtà cittadine, con diverse associazioni e molte famiglie apriliane come ad

esempio i Nencini ed i Nuti. Adesso dobbiamo coinvolgere le nuove generazioni e far.appassionare gli studenti alla storia del territorio. Capire cosa è successo in passato può aiutarci a comprendere il presente e costruire il futuro. Un futuro di democrazia,

solidarietà e convivenza civile”. La mattinata è stata arricchita dalle esibizioni del laboratorio musicale del Meucci e dalle letture degli studenti tratte dai libri di Pietro Nencini e Pasquale Nuti. Contattato dalla Presidente dell’Associazione Un Ricordo per la Pace, il veterano della Seconda Guerra Mondiale Henry Shindler.ha fatto pervenire un suo messaggio per l’occasione:

“Saluto cordialmente le Autorità ed il

pubblico presenti. Mi spiace non poter essere con voi oggi, mi spiace non poter

essere a fianco dei ragazzi di Aprilia per condividere la cerimonia in ricordo di Eric

Fletcher Waters e dei Caduti senza sepoltura dello Sbarco. 9 anni fa abbiamo

inaugurato il monumento in questo luogo. Perchè qui? Perché i ragazzi passando

davanti al monumento si interroghino su cosa esso rappresenti e riflettano su questo. 79 anni fa siamo sbarcati in questa terra per riportare la libertà e la democrazia rubate al popolo, per combattere il regime più mostruoso della storia. Noi abbiamo combattuto quel regime e lo abbiamo fatto insieme al popolo italiano, grazie al sacrificio di tanti uomini e donne. Abbiamo il dovere di ricordare chi ha sacrificato la vita per la libertà, i miei compagni morti. E ai giovani il dovere di mantenere la memoria di ciò che è accaduto. La pace e la libertà devono essere difese anche per chi

ha sacrificato la propria vita per questo. Ringrazio il Sindaco e la città di Aprilia per

la cerimonia. Non dimentichiamo, mai.”