Il quartiere di Anzio colonia in festa per l’ultimo giorno di carnevale

Nella giornata di martedì grasso il quartiere di Anzio colonia in festa con maschere musica e balli.

I ragazzi della secondaria dell’I.C. Anzio 2 hanno sfilato in maschera rappresentando i popoli del mondo, scozzesi, hawaiani, latino-americani, eschimesi, arabi, giapponesi, messicani e cowboy…; fantasia, entusiasmo e gioia hanno invaso e colorato le vie del quartiere.

Musica e balli hanno accompagnato i ragazzi fino l’Agorà di acqua del turco, dove la festa è continuata per tutta la mattinata con alunni insegnanti e genitori.

I bambini della primaria dell’I.C. Anzio 2, hanno invece assistito, allo spettacolo a loro dedicato del clown Coca-cola e della sua truppa di amici, che tra risate e divertimento hanno intrattenuto la mattinata in piazza.

Il carnevale è stata l’occasione per vivere una giornata di festa per il quartiere e per tutti gli alunni e insegnanti dell’istituto.

Una scuola vista come soggetto attivo e dinamico della società; Una scuola come modello di relazione con il territorio, “una scuola aperta” che va oltre i confini dei locali stessi ma che estende il suo vivere quotidiano nel quartiere che la ospita….”Per crescere un bambino ci vuole un intero Villaggio”.

Un ringraziamento speciale alla Famiglia Toppetta per la grande disponibilità e attenzione rivolta proprio al quartiere e a tutta la comunità scolastica dell’I.C.Anzio 2, alla Dirigente Scolastica Dott.ssa Corso, agli alunni, insegnanti e genitori per la riuscita dell’evento.

Sonia Federico