Aprilia. Consegnati gli attestati di sobrietà del Club Vita Nuova

Consegna attestati di sobrietà

Si è svolta giovedì pomeriggio, presso la sala conferenze Diamante Foresta della ASL di via Giustiniano, la consueta cerimonia annuale di consegna degli attestati di sobrietà del Club Vita Nuova. Anche quest’anno la cerimonia di consegna si è svolta in ricordo di Diamante Foresta, fondatore, presidente e anima del Club, scomparso il 22 giugno del 2019. Il Club Vita Nuova, in stretta collaborazione con il Ser.D. della Asl, si occupa da quasi 30 anni di fornire accompagnamento e sostegno a quelle persone colpite da forme di dipendenza ed alle loro famiglie. Il club alcologico apriliano, ricordiamo, si caratterizza per l’applicazione del cosiddetto Metodo Hudolin, preferendo a percorsi esclusivamente individuali, il coinvolgimento delle famiglie degli utenti. Alla cerimonia hanno partecipato, oltre ad America Protano moglie di Diamante e presidente dell’associazione, il counselor dell’associazione Fabio Zitarelli e le volontarie che seguono le attività del club. Presente alla consegna degli attestati il sindaco Antonio Terra, l’assessora alle Politiche sociali Francesca Barbaliscia ed il direttore della Asl Distretto nord Belardino Rossi. “Una delle più belle realtà della nostra città, ha dichiarato il primo cittadino, da questo gruppo arriva un messaggio importante a tutta la comunità apriliana. Un messaggio di costanza, solidarietà e coraggio. Voglio, inoltre, sottolineare in questa occasione l’importanza del lavoro di squadra e della condivisione, un modus operandi che porta risultati positivi”. Intervenendo nel corso dell’evento, l’assessora Francesca Barbaliscia ha sottolineato l’incredibile lavoro svolto negli anni da Diamante Foresta con il Club e la sua instancabile opera, che tanti risultati ha saputo produrre nel territorio cittadino. “La consegna degli attestati di sobrietà, ha sottolineato l’assessora Barbaliscia, testimonia il costante impegno di chi ha scelto di uscire dalle dipendenze grazie ad un impegno personale, a quello delle famiglie, della Asl e dei volontari del club. È importante, oggi, essere di nuovo qui, la vostra presenza testimonia quanto bene abbia “seminato” Diamante nel corso degli anni. Faccio i miei complimenti a chi ha avuto la tenacia di raggiungere questo traguardo e a chi questo percorso lo sta iniziando adesso o ci sta ricominciando”. Il Club Vita Nuova continua ad essere un punto di riferimento fondamentale tra le realtà sociali della nostra Città. Il Club Vita nuova svolge un servizio importantissimo ogni giovedì pomeriggio a partire dalle ore 18 presso il Poliambulatorio della Asl. Si opera in un bel clima “familiare” che gli operatori dell’associazione sanno trasmettere alle persone che si rivolgono al club per risolvere i loro problemi legati alle dipendenze.

Aprilia, 25 febbraio 2023