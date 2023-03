Nettuno. Opere PNRR: Protocollo d’intesa per un percorso partecipativo tra il Comune e le organizzazioni sindacali

Siglato ieri presso il Comune di Nettuno il protocollo d’intesa per “l’insediamento del tavolo di governance e di accompagnamento al PNRR e al Piano Nazionale degli investimenti complementari”.

Presenti i membri della Commissione prefettizia: Antonio Reppucci, Tania Giallongo e Gerardo Infantino. Per i sindacati: Claudia Bella segretaria CGIL Roma sud Pomezia Castelli, per la CISL Francesca Coscarella e Simonetta Corato, per la UIL Gianmatteo Piersanti.

“Il comune e le città metropolitane sono tra i protagonisti nell’attuazione del PNRR essendo gli attuatori degli investimenti pari circa a 40 miliardi di euro, è interesse e volontà sia amministrazioni locali e parti sociali collaborare per l’identificazione e superamento di ogni criticità si presenti nella fase attuativa dei progetti- si legge nel protocollo-.”…Le schede progettuali relative ai progetti che ricadono territorio del Comune di Nettuno sono parte integrante del presente protocollo d’Intesa e le parti, nell’ambito dei distinti ruoli e funzioni, condividono un comune impegno per il loro finanziamento è concreta realizzazione”….”Le parti si impegnano a condividere il percorso di partecipazione istituendo una cabina di regia permanente, e si riunisce con cadenza trimestrale, per il monitoraggio, la verifica dell’attuazione dei progetti e degli interventi, e le ricadute in termini di sviluppo del territorio, di risposta ai bisogni crescenti e le ricadute dirette sulle condizioni di lavoro e sull’occupazione con particolare attenzione alle donne ai giovani”….. “Nell’ambito della cabina di regia le parti sottoscrivono specifico accordo in materia di “legalità, trasparenza, sicurezza sul lavoro”….