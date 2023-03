Aprilia. Il Comune riconosce la definizione agevolata per liti pendenti in materia di tributi locali

L’amministrazione comunale, recependo una proposta dell’ultima finanziaria e approvando nuove disposizioni regolamentari in sede di Commissione Finanze, riconosce ai cittadini la possibilità della definizione agevolata relativamente alle liti pendenti in materia di tributi locali. Si offre, in sostanza, Nell’ambito della tregua fiscale prevista dalla Legge di Bilancio 2023, la possibilità ai contribuenti a cui è stato notificato un atto di accertamento per violazioni in materia di fiscalità locale, di definire le controversie tributarie per le quali sia pendente una controversia, anche a seguito di rinvio, il cui ricorso introduttivo sia stato notificato, al Comune impositore, entro la data del 1° gennaio 2023, data di entrata in vigore della Legge n. 197/2022.