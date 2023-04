Aprilia. Giovedì 6 aprile il progetto “I vivai dello sport per tutti”

Giovedì 6 aprile in aula consiliare “Luigi Meddi”, Piazza Roma, alle ore 10,30 si svolgerà la presentazione del progetto “I vivai dello sport per tutti”. Si tratta di un progetto promosso da Aics (Associazione Italiana cultura sport), realizzato con la collaborazione della Sport Proevent e realizzato con il finanziamento di Sport e Salute Spa e del Dipartimento per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Saranno presenti la vice sindaca Luana Caporaso, il Presidente del Consiglio Pasquale De Maio, l’assessore alla Pubblica istruzione Gianluca Fanucci ed i dirigenti scolastici del territorio. La progettualità è rivolta a ragazze e ragazzi tra i 10 ed i 14 anni ed alle loro famiglie con l’obiettivo di promuovere l’attività sportiva per teenager e combattere il drop out sportivo, avvicinare allo sport le famiglie, specie quelle che vivono situazioni di difficoltà. Ridurre le differenze di genere, diffondere i corretti stili di vita quali la sana alimentazione e favorire la socializzazione come strumento contro il disagio giovanile. “Esiste un rapporto stretto tra alimentazione, attività fisica e salute, anticipa gli argomenti del congegno il Presidente del Consiglio Pasquale De Maio, adottare un corretto stile di vita è fondamentale per una crescita sana ed equilibrata”.