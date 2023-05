Nettuno. “Un mare di…letture!”on-line i questionari del progetto destinati a famiglie e operatori

E’ operativo il progetto “Un mare di…letture!” a cura dell’APS Con_tatto e realizzato in partnership con il Comune di Nettuno (RM), Circolo didattico di Nettuno, IC Nettuno I, Asilo nido “Cartoonia”, Associazione culturale UPublishing e Associazione Culturale Baraonda.

L’obiettivo è quello di creare una rete forte e coesa atta a promuovere la lettura in età prescolare, attraverso eventi informativi, formativi e attività di lettura sul territorio. Obiettivo ultimo è la creazione di un Patto per la Lettura e la qualifica per Nettuno di “Città che legge”.

Online sono disponibili due questionari, uno dedicato agli operatori (insegnanti, pediatri, educatori ecc…), l’altro è riservato alle famiglie con figlio di età compresa tra 0-6 anni che abitano nel territorio del comune di Nettuno.

La compilazione dei suddetti questionari rappresenta il primo step del progetto, quello dedicato all’analisi del contesto e individuazione dei bisogni del territorio.

Terminata questa fase si procederà con l’organizzazione di attività informative, formative ed eventi di lettura ad alta voce sul territorio che prestino particolare attenzione all’interculturalità e bambini con specifiche difficoltà e diverse abilità.

A questo si aggiungerà la realizzazione di incontri di formazione teorica e pratica per genitori, insegnanti, educatori, pediatri, operatori sanitari e l’affiancamento e la supervisione durante lo svolgimento pratico delle attività dedicate al libro e alla lettura.

Si invitano le famiglie di Nettuno e gli operatori del settore a compilare i seguenti questionari online.

1. Questionari per operatori (pediatri, insegnanti, educatori, ecc.) che potete compilare online

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdIAmrVcbjstvodQfQzlY9zdk3sl2pukkja-MWURoPJqpc-5A/viewform 2. Questionario da inviare alle famiglie con bambini dai 0-6 anni del territorio di Nettuno

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

(Giallongo – Reppucci – Infantino)