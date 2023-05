Aprilia. Bando sulle Reti di Imprese tra Attività Economiche: le precisazioni dell’assessore D’Alessandro

‘In merito a quanto emerso circa il bando sulle Reti di Imprese tra Attività Economiche relativo al commercio locale in qualità di assessore alle Attività produttive intendo fare alcune doverose precisazioni.

Nell’esprimere piena soddisfazione per il risultato raggiunto che, grazie ad un lavoro sinergico, ha visto il nostro territorio assegnatario del finanziamento, preciso che l’importo economico con il quale si darà vita alla progettualità è di 140 mila euro di cui 100 mila finanziati dalla Regione Lazio cui si aggiungeranno ulteriori 40 mila euro dal bilancio comunale.

Inoltre ci tengo a sottolineare che questo risultato è il frutto del lavoro di squadra tra il nostro assessorato, l’assessorato ai Lavori Pubblici guidato dalla collega e vice sindaca Luana Caporaso, i rappresentanti del settore e l’associazione Aprilia commercio con la quale abbiamo lavorato in questi mesi per la realizzazione del progetto. L’amministrazione comunale in questo percorso ha fornito sostegno, dialogo con l’ente regionale e, non ultimo, un terzo dell’intero importo del finanziamento

La progettualità permetterà di mettere in campo iniziative a sostegno del mondo del commercio per superare le criticità di settore e sviluppare idee che possano mettere in moto un meccanismo virtuoso a tutto vantaggio dei commercianti e quindi dell’intero tessuto economico cittadino.

L’assegnazione del finanziamento è frutto di un lavoro sinergico espressione di un lavoro di squadra che sottolinea quanto possa essere determinante il fare rete a beneficio di tutti”.

Assessore

Alessandro D’Alessandro