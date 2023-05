Nettuno. Chiude con il segno positivo il bilancio 2022 della partecipata Poseidon

La partecipata del Comune di Nettuno chiude in positivo l’esercizio 2022, lo spiega in una nota inviata ai dipendenti l’amministratore unico avv. Giovanni Giaretti.

“L’azienda ha chiuso l’esercizio 2022 con un utile ante imposte pari a Euro 22.935,

corrispondenti ad un utile netto di Euro 13.064, destinato interamente a ripianare la perdita

causa Covid del 2020.

Il risultato di equilibrio è stato ottenuto adottando politiche di bilancio improntate alla

massima prudenza e cautela, in un contesto di elevata e perdurante inflazione.

Nel corso del 2023 è proseguita l’azione di riorganizzazione interna che ha visto la riduzione

del personale di 14 unità (10 contratti a termine non rinnovati, 3 licenziamenti e un

pensionamento) nonché una incisiva azione sui costi amministrativi.

Si è intrapresa una rotazione dei dipendenti per stimolarne la crescita professionale.

Il riconoscimento del lavoro sin qui svolto, improntato a legalità e trasparenza, ha fatto sì

che la Commissione Straordinaria abbia dato indirizzo per la sottoscrizione di nuovi contratti di servizio della durata di 18 mesi (si ricordi che la Corte dei Conti stigmatizzava che in passato l’ente affidasse contratti della durata di 3 o 4 mesi…).

Oggi sarà finalmente possibile pianificare e programmare un futuro, anche alla luce della

rinnovata fiducia nell’azienda.

RingraziandoVi per il lavoro sin qui fatto, Vi esorto a sentirne la responsabilità e a viverne la missione tutti i giorni”

L’Amministratore Unico

Avv. Giovanni Giaretti