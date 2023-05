2 giugno, i Comuni di Anzio e Nettuno celebrano la Festa della Repubblica

FESTA DELLA REPUBBLICA

Nettuno. Venerdì 2 giugno si celebrerà la Festa della Repubblica, evento fondamentale nella storia italiana perché alimentiamo i valori della democrazia, dell’uguaglianza, della solidarietà e della partecipazione, soprattutto guardando alle future generazioni e ad accadimenti che sembrano ammonirci alla luce di quanto avviene nel Mondo con autocrazie e teocrazie che limitano e comprimono diritti fondamentali della persona umana assolutamente inalienabili.

Un corteo con autorità e cittadini partirà da Largo Bruno Buozzi alle ore 11 e si concentrerà in Piazza Battisti per la cerimonia istituzionale.

La cittadinanza è invitata a partecipare per impreziosire e sottolineare tale importante e significativo evento, anche per ricordare i tanti italiani, soprattutto giovani, che hanno dato la propria vita nelle guerre di indipendenza e nelle due guerre mondiali per assicurarci la libertà e la democrazia odierna.