Comune di Nettuno. La commissione straordinaria approva il DUP e il bilancio di previsione 2023-2025

Con la deliberazione della Commissione Straordinaria n. 31 dell’8 giugno 2023 è stato approvato e il bilancio di previsione per il periodo 2023-2025.

Il documento risente delle notevoli criticità finanziarie dell’Ente, alcune oggetto di una istruttoria da parte della Sezione Regionale di controllo per la Regione Lazio della Corte dei Conti, la quale nell’esaminare gli esercizi finanziai 2015,2016, 2017, 2018, 2019, 2020 ha segnalato la necessità di adottare misure correttive, stringenti, che limitano non poco l’agire quotidiano in termini di erogazione di servizi alla comunità.